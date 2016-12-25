Orta üçlüyle özel toplantı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Trabzonspor maçı öncesinde orta alanda görevlendirmeyi düşündüğü Souza, Mehmet ve Alper üçlüsüyle Samandıra'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. G.Birliği maçındaki oyunun, orta alandaki enerji düşüklüğü nedeniyle kötü olduğunu belirten Hollandalı hoca, "Yoğun fikstür döneminde en çok yıpranan isimler sizler oldunuz. Ama şimdi hepinizin dinlendiğini ve sağlığına kavuştuğunu görüyorum. Üçünüzden de o enerjik halinize dönmenizi istiyorum. Yüzde 100 enerji ve konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

RvP'de umut az

Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Son durumu bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak golcü futbolcunun Trabzon'a götürülme ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi. Van Persie'nin maç kadrosuna alınsa dahi ilk 11'de olmayacağı öğrenildi.

Konaklama Trabzon'da

Fenerbahçe bugün 16:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket edecek. Pazar gecesi Trabzon'da konaklayacak olan sarı-lacivertliler, maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle Trabzon kafilesinde yer alması beklenmiyor. (Sabah)