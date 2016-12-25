''Sneijder'in izni olmadan Özbek...''

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Holalndalı yıldızı Wesley Sneijder hakkında flaş bir iddiada bulunurken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, "Sneijder, Riekerink'in tetikçisidir. Devre arasında Riekerink gitmesin diye bu hafta tam bir lider gibi oynadı. Sneijder, takımın reisi, en kaliteli futbolcusu. İddia ediyorum, Sneijder'in izni olmadan Dursun Özbek, Galatasaray tesislerinde tuvalete bile giremez" dedi.

Ahmet Çakar, "Sneijder-Riekerink ağabey-kardeş yönetiyor. Madem böyle bir potansiyelin var 15 hafta neden kullanmadın?" diye konuştu.