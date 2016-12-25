- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Topladığımız puan, beklentimizin altında"
25 Aralık 2016 , 23:34
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
"Rakibimizden daha fazla gol pozisyonuna girerek bugün maçı 2-1 kaybettik." diyen Özdeş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bilhassa 11 haftadır olağanüstü mücadele gösteriyorlar. Topladığımız puan, beklentimizin altında. Kasımpaşa daha fazla puan toplamalı. Çünkü Kasımpaşa hem kulüp yapısı hem de vizyonu gereği üst sıraların takımı olmak zorunda. Üç haftalık bir aramız var. Bu üç haftada sıkı çalışacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Şunun sözünü verebilirim ki, ligin ikinci yarısında çok daha iyi ve üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olacak."
Video hakem uygulaması konusundaki soru üzerine Özdeş, "Dün oynanan Medipol Başakşehir-Adanaspor maçıyla ilgili düşünürsek bence de olmasında fayda var." ifadesini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar