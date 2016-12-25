Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Rakibimizden daha fazla gol pozisyonuna girerek bugün maçı 2-1 kaybettik." diyen Özdeş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bilhassa 11 haftadır olağanüstü mücadele gösteriyorlar. Topladığımız puan, beklentimizin altında. Kasımpaşa daha fazla puan toplamalı. Çünkü Kasımpaşa hem kulüp yapısı hem de vizyonu gereği üst sıraların takımı olmak zorunda. Üç haftalık bir aramız var. Bu üç haftada sıkı çalışacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Şunun sözünü verebilirim ki, ligin ikinci yarısında çok daha iyi ve üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olacak."

Video hakem uygulaması konusundaki soru üzerine Özdeş, "Dün oynanan Medipol Başakşehir-Adanaspor maçıyla ilgili düşünürsek bence de olmasında fayda var." ifadesini kullandı.