Tudor çıldırdı!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı ve sert ifadeler kullandı.

Tudor, "Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. 16 maçta, 8 penaltı verildi aleyhimize, hepsi de gol. Böyle bir şey imkansız" ifadesini kullandı.

Igor Tudor, "Ben açıkcası yoruldum. Bizim bu ligde olmamızı istemiyorlarsa açık bir şekilde söylesinler, böyle oyunlara gerek yok" derken, çeviriyi beklemeden yayını terk etti.