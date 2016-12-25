Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, bu hafta yapılan hakem hataları üzerine sert açıklamalar yaptı.

Ahmet Çakar ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lan hakemler.. Eski bir hakem abiniz olarak sizden utanıyorum. Ne tür rezilliklere imza attığınızı farkında mısınız?" ifadesini kullandı.

Çakar, Beyaz Futbol programında da eleştirilerini sürdürerek, "Hepiniz ya kötü niyetlisiniz ya da ciddi anlamda yetersizsiniz. Ahlaksınız diyemem. Kağıt üzerine baktığım vakit skor 5-1 değil mi? Hiç lafım yok. Sneijder'in performansına da lafım yok. Halis Özkahya hakem olsaydı ve 9. dakikada Bruma'yı atsaydı, 10'a 11 Galatasaray kazanır mıydı? Kazanabilirdi ama tartışılır" dedi.

Ahmet Çakar, "Allah benim belamı versin ki, Cüneyt ve Halis size destek çıktım. Size destek çıktıkça Türk futbolunun içine ettiniz. Cüneyt efendi, burada Rize'de verdiğin penaltı. Kalecide eldiven var, kaleciden başka eldivenli bir futbolcu var mı sahada? Sen nasıl karıştırırsın? Karabükspor maçında adamın yanından top sıyırıyor ve penaltı veriliyor. Galatasaray maçında Bruma'nın verilmeyen kırmızı kartı. Bugün Türkiye Ligi'nde hakemlerden nemalanmayan iki takım bana göre Fenerbahçe ve Başakşehir. Ondan sonra Fenerbahçe cıyak cıyak bağırıyor. Adamlar haklı" diye konuştu.