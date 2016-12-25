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Türkiye'den 3 talip birden!
25 Aralık 2016 , 09:50
Fenerbahçe'de Advocaat'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a 3 Süper Lig ekibinden teklif geldi.
Teknik direktör Advocaat'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a, sezon sonuna kadar kiralık olarak Antalya'nın yanı sıra Konya ve Çaykur Rize'den teklif geldi. Hedefi yurtdışına gitmek olan genç oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sampdoria'nın da istediği kaydedildi. Salih'in menajerinin de genç futbolcunun sözleşmesine 4 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtildi. (AMK)
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