Vargas için sıcak temas!

Cimbom bir süredir listesinde olan Vargas için Hoffenheim’le pazarlık masasına oturacak. Şilili yıldızı öncelikle kiralamak isteyen yönetim gerekirse Vargas’ın bonservisini de alacak.

Galatasaray transfer listesinde yer alan hücum oyuncularından Eduardo Vargas üzerinde yoğunlaştı. Hoffenheim ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticiler gelecek hafta Almanya'ya giderek Hoffenheim ve Vargas'ın menajeriyle masaya oturacak. Bu sezon Bundesliga'da sadece 5 maçta forma giyen ve fazla forma şansı bulamayan Vargas'ın Galatasaray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Şili Milli Takımı'nda oynamak için Galatasaray'a sıcak bakan Vargas sağ kanat bölgesinde ve forvette yer alabiliyor. Bu sezon beklenen performansın çok altında kalan Eduardo Vargas, 6 maça çıktı ve gol ya da asist gerçekleştiremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in 27 yaşındaki futbolcunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta içinde Vargas için önemli adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuyu öncelikle kiralamak istediği ancak Hoffenheim kulübünün bu teklifi kabul etmemesi durumunda satın almak için gerekli adımlar atılacak. Alman kulübünün performansını hiç beğermediği Vargas'ı gözden çıkarması Galatasaray için bir avantaj olarak gösteriliyor. Ancak bu oyuncuya Celta Vigo kulübünün de talip olması bir engel olarak gösteriliyor.. (Takvim)