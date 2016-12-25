"Yeni Atiba" Benfica'dan

Beşiktaş'ın Atiba'ya alternatif olarak Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Celis'i istediği iddia edildi. Dinamo Kiev, Nacional, Chaves ve Club Brugge'un da diğer adaylar olduğu gündeme getirildi.

34 yaşına gelen Atiba'nın yerine şimdiden arayışlara giren siyah-beyazlılar, ibreyi tekrar Portekiz'e çevirdi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 2.3 milyon Euro bonbservis bedeli karşılığında Kolombiya'nın Junior FC takımında transfer edilen Celis, Benfica'da tolmada 5 resmi maçta sadece 131 dakika görev yapabildi. Talisca'nın transferinde Benfica ile iyi bağlar kuran Beşiktaş'ın Portekiz kulübünün kapısını bu oyuncu için devre arasında çalacağı belirtildi.