Yıldırım'dan Volkan'a uyarı!

Tranbzonspor maçı öncesi Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, başkan Aziz Yıldırım ile görüştü.

Sarı-lacivertli yönetimden, Trabzon'da büyük tepkiler gören Volkan Demirel'e uyarı geldi. Tecrübeli file bekçisi ile bir görüşme yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Sadece maça konsantre ol. Saha içinde ve dışında üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışacaklar. Hepsine kulaklarını tıka. Sen tecrübeli bir futbolcusun. Sakin kalmasını bil ve buna izin verme” şeklinde konuştu. (AMK)