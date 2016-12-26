Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

61. dakika şovu askıda

Tarih26 Aralık 2016 , 22:21

Yorum
61. dakika şovu askıda

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. 

Deplasman ve iç saha maçlarında Trabzon'un plaka kodu olan 61. dakikada tribünde görsel şovlar yapan Bordo-Mavili taraftarlar şovu bugün yapmadılar. Trabzonsporlular yönetim, teknik heyet ve oyuncuları zaman zaman protesto ettiler.

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me