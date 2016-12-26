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61. dakika şovu askıda
26 Aralık 2016 , 22:21
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Deplasman ve iç saha maçlarında Trabzon'un plaka kodu olan 61. dakikada tribünde görsel şovlar yapan Bordo-Mavili taraftarlar şovu bugün yapmadılar. Trabzonsporlular yönetim, teknik heyet ve oyuncuları zaman zaman protesto ettiler.
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