61. dakika şovu askıda

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Deplasman ve iç saha maçlarında Trabzon'un plaka kodu olan 61. dakikada tribünde görsel şovlar yapan Bordo-Mavili taraftarlar şovu bugün yapmadılar. Trabzonsporlular yönetim, teknik heyet ve oyuncuları zaman zaman protesto ettiler.