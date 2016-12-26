Adanaspor'un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, 2016-2017 sezonunun devre arası çalışmalarına, 29 Aralık Perşembe günü Adana'da başlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekibin devre arası kamp programı belirlendi.

Sahasında, 24 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaştıktan sonra izne ayrılan futbolcular, 29 Aralık Perşembe günü Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelerek ilk antrenmanını yapacak.

Çalışmalarını 4 gün kentte sürdürecek Akdeniz ekibi, 2 Ocak Pazartesi günü kampa gireceği Antalya'ya gidecek.

Hazırlıklarını buradaki bir otelde sürdürecek Adanaspor, ligin 17. haftasında deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçına, Antalya'dan hareket edecek.

Kamp çerçevesinde yapılacak hazırlık maçlarının programı ise daha sonra paylaşılacak.

Ligin ilk 16 haftasında 10 puan toplayan Adanaspor, son sırada bulunuyor.