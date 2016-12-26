Beşiktaş, Boluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında yarın Boluspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, dünü izinli geçirdi. Siyah-beyazlılar, Boluspor maçı için tek antrenman yaparak çalışmalarını sonlandırdı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların; pas ve taktik antrenman gerçekleştirdiği belirtildi. Beşiktaşlı futbolcuların son bölümde yarım sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması yaptığı ifade edildi.