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Beşiktaş, Boluspor maçına hazır

Tarih26 Aralık 2016 , 15:19

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Beşiktaş, Boluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında yarın Boluspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, dünü izinli geçirdi. Siyah-beyazlılar, Boluspor maçı için tek antrenman yaparak çalışmalarını sonlandırdı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların; pas ve taktik antrenman gerçekleştirdiği belirtildi. Beşiktaşlı futbolcuların son bölümde yarım sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması yaptığı ifade edildi.

 

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