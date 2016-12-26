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"En kötü" Gaziantepspor
26 Aralık 2016 , 12:21
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan puansız ayrılan Gaziantepspor, son 27 sezonun en verimsiz ilk 16 hafta performansını gösterdi.
Süper Lig'de 1990-91 sezonundan bu yana kesintisiz olarak görev yapan Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalar itibariyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Sezona kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor (4-3), Atiker Konyaspor (3-0), Kardemir Karabükspor (2-0), Akhisar Belediyespor (2-1), Galatasaray (3-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve son olarak Beşiktaş'a (1-0) yenilen Gaziantepspor, 11 puanda kaldı.
Puan cetvelinde 17. sıraya gerileyerek düşme potasındaki takımlardan birisi haline gelen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de boy gösterdiği 27 sezonda kötü bir tablo ortaya koydu. Gaziantepspor, ligdeki ilk 16 haftalar baz alındığında bu sezon en kötü performansını ortaya koydu.
Gaziantepspor'un 27 sezonluk performansı şöyle:
|Sezon
|puan
|attığı gol
|yediği gol
|puan cetvelindeki konum
|1990-1991
|18
|18
|25
|13
|1991-1992
|19
|17
|20
|9
|1992-1993
|15
|16
|30
|12
|1993-1994
|18
|30
|31
|10
|1994-1995
|16
|17
|25
|14
|1995-1996
|21
|19
|16
|8
|1996-1997
|29
|19
|14
|6
|1997-1998
|16
|19
|26
|
13
|1998-1999
|23
|23
|21
|10
|1999-2000
|25
|23
|12
|2
|2000-2001
|29
|30
|20
|5
|2001-2002
|28
|24
|16
|4
|2002-2003
|30
|30
|19
|5
|2003-2004
|26
|22
|20
|7
|2004-2005
|21
|24
|24
|8
|2005-2006
|21
|22
|25
|9
|2006-2007
|17
|17
|25
|14
|2007-2008
|18
|20
|23
|12
|2008-2009
|25
|23
|21
|8
|2009-2010
|21
|20
|19
|11
|2010-2011
|23
|14
|14
|8
|2011-2012
|15
|12
|16
|15
|2012-2013
|17
|14
|23
|15
|2013-2014
|20
|22
|31
|11
|2014-2015
|21
|18
|21
|10
|2015-2016
|22
|17
|23
|9
|2016-2017
|11
|15
|27
|17
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