Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"En kötü" Gaziantepspor

Tarih26 Aralık 2016 , 12:21

Yorum
En kötü Gaziantepspor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan puansız ayrılan Gaziantepspor, son 27 sezonun en verimsiz ilk 16 hafta performansını gösterdi. 

Süper Lig'de 1990-91 sezonundan bu yana kesintisiz olarak görev yapan Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalar itibariyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor (4-3), Atiker Konyaspor (3-0), Kardemir Karabükspor (2-0), Akhisar Belediyespor (2-1), Galatasaray (3-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve son olarak Beşiktaş'a (1-0) yenilen Gaziantepspor, 11 puanda kaldı.

Puan cetvelinde 17. sıraya gerileyerek düşme potasındaki takımlardan birisi haline gelen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de boy gösterdiği 27 sezonda kötü bir tablo ortaya koydu. Gaziantepspor, ligdeki ilk 16 haftalar baz alındığında bu sezon en kötü performansını ortaya koydu. 

Gaziantepspor'un 27 sezonluk performansı şöyle:

 

 Sezon  puan  attığı gol  yediği gol  puan cetvelindeki konum
 1990-1991 18 18  25  13 
1991-1992 19  17  20 
1992-1993  15  16  30  12 
1993-1994  18  30  31  10 
1994-1995  16  17  25  14 
1995-1996  21  19  16 
1996-1997  29  19  14 
1997-1998  16  19  26

13 
1998-1999  23  23  21  10 
1999-2000  25  23  12 
2000-2001  29  30  20 
2001-2002  28  24  16 
2002-2003  30  30  19 
2003-2004  26  22  20
2004-2005  21  24  24 
2005-2006  21  22  25 
2006-2007  17  17  25  14 
2007-2008  18  20  23  12 
2008-2009  25  23  21 
2009-2010  21  20  19  11 
2010-2011  23  14  14 
2011-2012  15  12  16  15 
2012-2013  17  14  23  15 
2013-2014  20  22  31  11 
2014-2015  21 18 21 10
2015-2016  22 17  23 
2016-2017  11  15  27  17 


Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba