Avni Aker'de F.Bahçe maçına yoğun ilgi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek Trabzonspor'da taraftarlar, biletlere büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletleri 22 Aralık Perşembe günü Passolig noktalarından ve internet sitesinden satışa sunuldu. Maç öncesinde bugün satış noktalarındaki yoğunluğun arttığı ve kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki bilet satış noktasında bekleyen Sefa Birincioğlu, yaptığı açıklamada, "Doğduğumuzdan beri stattayız. Üzerimdeki Trabzonspor atkısı babamın atkısı. Babamdan bana kaldı. Bu atkıyı taktığım hiçbir Fenerbahçe maçında kazanamadık. İnşallah bugün bu atkıyla Fenerbahçe'yi yenmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle bu maçtan galip çıkacağız." diye konuştu.

Kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Birincioğlu, "Avni Aker Stadı'nda son maç olsa bile bizim için Avni Aker başka. Doğup büyüdüğümüz, ağlayıp güldüğümüz, sevindiğimiz, üzüldüğümüz yer. Orada doğduk, orada büyüdük. Artık bir şampiyonluk görelim. İnşallah bu sene olmasa bile seneye takımımızı şampiyon görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Ferhat Ocak, "Eskisi gibi yenmeye çalışacağız. Avni Aker'de tarihimiz gidiyor. Yeni stadımıza geçeceğiz. Son maçımız hayırlı olsun inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Emre Demir ise Fenerbahçe'yi yeneceklerine inandığını ifade ederek, "Allah'ın izniyle bu şanssızlığımızı kıracağız. 3,5 saat oldu, burada bilet için bekliyoruz ama ümitliyiz." dedi.

Kesici: "Mutlaka stada girmem lazım"

Fatmagül Kesici, maç için Samsun'dan geldiğini belirterek, "İnşallah yeneceğiz. 20 dakikadır bilet almak için bekliyorum. Gelmişim Samsun'dan buraya kadar, mutlaka stada girmem lazım." diye konuştu.

Otobüsle arkadaşlarıyla Uşak'tan geldiğini aktaran Zeki Cevahir de "İnşallah Trabzonspor'un layık olduğu yere geleceğine inanıyoruz. Trabzonspor aşkı için geldik buraya. Beklenen Trabzonspor'un yakalanacağına inanıyoruz. İnşallah çok iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.