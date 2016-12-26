"Başakşehir maçındaki hakem hatası..."

Önder Özen, Adanaspor - Başakşehir maçında iptal edilen gol kararıyla ilgili Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir'in iptal edilen golü için 'Dehşete kapıldım' diyen Özen, "Maçı seyrederken dehşete kapıldım. Çok tuhaf bir hataydı. Orada olan herkesin hatasıydı. Mossoro, bariz bir şekilde geriden geliyor. Tecrübesi olan bir hakem zaten onu değerlendirecektir. Ligin kaderine etki etti." ifadelerini kullandı.