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Başkan Yıldız'dan Ertuğrul Sağlam açıklaması!
26 Aralık 2016 , 12:42
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- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
AJANSSPOR ÖZEL-
Kayserispor'un yeni başkanı Ahmet Yıldız, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.
İlk olarak kongreden bahseden Başkan Yıldız, "Kongrede olaylar bir anda gelişti. Mevcut başkanımız aday olmayacağını zaten açıklamıştı. Yönetime kimse talip olmayınca bizde sıcağı sıcağına hemen bir yönetim listesi oluşturduk, kaos ortamı oluşsun istemedik. Şu anda herhangi bir kaos ortamı yok.
Dünkü Karabükspor maçımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'in gelişi bizi artı yönde motive etti. Maçtan önce bize gerekli desteğin verileceğini söyledi, oyuncu arkadaşlarımıza moral verdi. Birazdan şehrin önde gelen yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştireceğim öncelikle işimiz teknik direktör takviyesi. Hedefimiz Kayserispor'un özlenen günlere geri dönmesi. Bu yolda en büyük destekçimiz Bakanımız Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik" diye konuştu.
-Sağlam'a sıcak bakıyor
Teknik direktör konusu ve transfer gündemini değerlendiren Yıldız, Ertuğrul Sağlam iddialarını cevapladı:
"Çok arayan hoca var, devreye aracı koyuyorlar ve devamlı menajerler arıyor. Kayserispor'u taşıyabilecek bir hoca düşünüyoruz. Ertuğrul Sağlam ile bir görüşmemiz oldu. Başkan Recep Mamur Hakan Kutlu'nun istifasının ardından bizzat görüştü. Ertuğrul Sağlam da "Siz genel kuruldan sonra devam ediyorsanız gelmeye hemen razıyım" dedi.
Açıkçası Ertuğrul Sağlam ile bende çalışmak isterim. Ertuğrul Sağlam şehirde sevilen bir isim kendisini Kayserispor'un başında görmek isteriz. Kulübü federasyona veren futbolcu kardeşlerimiz var. Oyuncularımıza hafta içerisinde gerekli ödemeler yapılacak. Transfer döneminde savunma ve orta sahaya 3 ya da 4 futbolcu takviye edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Kaynak gösterilmeden kullanılmaz)
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