Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Telegol'den Serhat Ulueren'e bir röportaj verdi.

Aysal'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Riva ve Florya son kurşunumuz. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Florya'dan çıkıp Avrupa'nın en modern tesisine taşınacağız. Henüz yeri belli değil. Tesisi kendimiz yapacağız. Yeni tüzüğe başkanlık kriterleri koyuyorum. Galatasaray Kulübü'nü 1 lira dahi kim borçlandırırsa cebinden ödeyecek.

Ben Galatasaray'a verdiğim rakamı kimseye söylemem. Kulübe para vermeyeceksem neden başkan oldum. Galatasaray bizden önce Türk Telekom Arena'da "İşgalci" gibiydi. Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler. 2023 yılına kadar olan tüm gelirlerimiz Ünal Aysal döneminde harcandı.

Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz"