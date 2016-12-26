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"Böyle transfer yapılmaz"
26 Aralık 2016 , 23:20
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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında aldığı 3-0'lık Fenerbahçe yenilginin ardından değerlendirmelerde bulunan Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Bordo-mavili kulübün teknik direktörü Ersun Yanal'a yüklendi.
Özellikle yapılan yabancı oyuncu transferlerini eleştiren Sinan Engin, "Trabzonspor'da bütün yabancı oyuncuları Ersun Yanal almış. Tebrik ediyorum Ersun Yanal'ı. Böyle transfer yapılmaz" diye konuştu.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya çağrı yapan Engin, "Yeni stada bu oyuncularla gitmeyin." dedi.
Trabzonspor sezon başında transfer edilen yabancı oyuncularından -özellikle Fabian Castillo, Hyun-Jun Suk, Luis Ibanez ve Ramil Sheydaev'den- beklediği katkıyı alamamıştı.
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