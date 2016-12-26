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"Bu maç Fenerbahçe'yi yanıltmamalı"

Tarih26 Aralık 2016 , 23:43

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Bu maç Fenerbahçe'yi yanıltmamalı

Uğur Meleke, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Tivibu Spor'da değerlendirdi.

"Bugün Fenerbahçe kazanmadı, Trabzonspor kaybetti" diyen Meleke, "Bu maç Fenerbahçe'yi yanıltmamalı. Fenerbahçe, ben bu tuzağa düşmeyen rakiplere karşı nasıl çare bulacağım diye düşünmeli. Orta sahaya takviye yapmalı. Bu ligde vücudunun üst tarafı kuvvetli olan, ayakta kalabilen futbolcular iş yapıyor. Trabzonspor da Akyazı Stadı'na sahaya yüzde yüzünü verecek oyuncular ile çıkmalı." ifadelerini kullandı.

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