Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, Adanaspor maçında yaşananlar hakkında Telegol'e konuştu.

Altan'ın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Kulübümüz ilk yarıyı lider kapattı. Hakemler hakkında konuşmamaya hep özen gösterdik. Kurumsal açıklamalar yaptık hep. Özellikle son 6 maçın 5'inde çok ciddi hakem hataları oldu. Gerçekten biz, futbolun adil, tarafsız ve olabildiğince samimi olmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu. Büyük küçük takım ayrımı yapmadan hakemlerin gördüğünü çalmasını istiyoruz. Hakem golü veriyor, yardımcı hakemin önüne oyuncular çıkıyor. Türk futbol trihinde böyle bir rezillik olamaz. Ne gerekçeyle ipal ettiğini bilmiyoruz. Penaltıyı görmedi hakem Konyaspor maçında. Hakem görmedi dedi Aykut Hoca bile. Bu maçta skandal var. İki hakemin önce gol verdiği, sonra da birlikte iptal ettiği bir pozisyon var.

Niye gol iptal olmuş. Yan hakemin gol dediği gözüküyor. Orta hakemin istediği ile oldu bu. Bizim geldiğimiz noktada kaybettiğimiz iki puandır. Bu şekilde bir açıklamanın içerisinde olmaktan da hoşnut değiliz.

Bugüne kadar yanlış bir kararın düzeltildiğini çok gördük de doğru bir kararın düzeltildiğini ilk kez gördük. 6 maç var 5'inde bariz hakem hataları var.

Video hakem uygulaması ile ilgili olarak, bunun Türkiye'de uygulanması için girişimde bulunmamız lazım.

Adana-Başakşehir, Rizespor-Osmanlıspor, Kayserispor-Karabükspor, Galatasaray-Alanya ve Beşiktaş-Gaziantepspor maçlarında sonuca etki eden hatalar var.

Bizim taraftarımız yok diye, bizim lobimiz yok diye, biz sadece futbol oynamak istiyoruz diye kimse sessizliğimizi hafife almasın. Hakkımızı sonuna kadar her mercide arayacağız. Biz futbolumuzu oynamak istiyoruz sadece. Video hakemliğin UEFA ve FIFA tarafından kabul edilmesi lazım. Türkiye Süper Ligi'nin öncü olmasını istiyoruz. Bugünden yarına olacak değil tabi ama kaçınılmaz hale geldi bu.

16 hafta boyunca hakemlerden şüphe duymadık, yine şüphe duymayacağız. Art niyet aramıyouz. Çarşamba günü hata yapan bir hakem Cumartesi günü liderin maçına veriliyorsa bunun adı ihmaldir, kusurdur. Bunların dikkate alınmamasına isyanımız var. Yoksa hata olur futbolda"