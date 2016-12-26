Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Lens'in performansı, Maraton programında değerlendirildi.

Lig TV yorumcusu Metin Tekin, "Lens, çok faydalı bir oyuncu. Doğru bir transfer. Birçok oyuncu özellikleri var. Bunlar çok önemli. Taktiksel disiplini de var. Bu transferin genel olarak önemli şeyler kattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin ise kiralık olarak kadroda yer alan Lens için, "Bu performans mukavele yaptırır. Bu performans büyük takıma da götürebilir." diye konuştu.