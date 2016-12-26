Deplasman kralı Başakşehir!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş takımı M. Başakşehir, ilk yarının son haftasında Adanaspor deplasmanında da kaybetmeyerek devreyi yenilgisiz kapattı.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 25 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 25 lig maçının 15 tanesini kazanan ve 10 kez berabere kalan M.Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olmuştu.

Başakşehir bu sezon deplasman maçlarında da yenilmeyerek, yenilmezlik serisini farklı bir kategoriye de taşıdı.

M.Başakşehirspor'un Deplasman Karnesi

2. Hafta / Bursaspor 0 - M. Başakşehirspor 2

4. Hafta / Gaziantepspor 0 - M. Başakşehir 1

6. Hafta / Alanyaspor 0 - M. Başakşehir 5

8. Hafta / K. Karabükspor 0 - M. Başakşehir 2

10. Hafta / Galatasaray 1 - 2 M. Başakşehir

12. Hafta / Beşiktaş 1 - 1 M. Başakşehir

14. Hafta / Gençlerbirliği 0 - 0 M. Başakşehir

16. Hafta / Adanaspor 1 - 1 M. Başakşehir