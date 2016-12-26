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Derbide ilginç olay!
26 Aralık 2016 , 20:20
AJANSSPOR- Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Süper Lig'de ilk devrenin son maçında ilginç bir olay yaşandı.
Yan hakem Hakan Yılmaz sakatlanırken 4. hakem Tolga Özkalfa onun yerine görev yapmaya başladı.
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