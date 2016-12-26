Eto'o kiralık geliyor

Beşiktaş Eski Yöneticisi Sinan Vardar, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vardar, "Eto'o'ya son yapılan teklif kiralık oldu. Yönetimin kiralık olarak bir hamlesi var. Son aldığım haberler teklifin net bir şekilde kiralık olacağı yönünde. Eto'o kesinlikle takıma fayda sağlar. Babel konusunda ise biraz sıkıntılar var. Babel'in menajerlik ücretinde sıkıntı var. Gerçek menajeri 350 bin Euro isterim. Yoksa oyuncuyu Çin'e götürürüm diyor" dedi.

-Batuhan dönmeli

Vardar son maçta penaltı vuruşunu kullanan Oğuzhan Özyakup ile ilgili ise "Penaltı vuruşunu Cenk Tosun kullanması lazım. Orada Oğuzhan'a arkadaşlarının telkini var ama kendisi ısrar ediyor. Böyle yapmamalı. Zaten bir bok oynamıyorsun kardeşim orada bir oynayan arkadaşın var ona bırakacaksın. Altyapıdan oyuncu çıkarmıyoruz diye sitem ediyorlar, kafa ve fizik olarak hazır Batuhan Karadeniz bu takımda oynar" ifadelerini kullandı.

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