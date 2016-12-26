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"Eto'o'nun bittiğini söyleyemem"

Tarih26 Aralık 2016 , 22:46

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Eto'o'nun bittiğini söyleyemem

(AJANSSPOR)

Ara transfer dönemi yaklaşırken gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Samuel Eto'o'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Kamerunlu yıldızın adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor.

Konuyla ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Eto'o'nun bittiğini söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Yanal'ın Eto'o transferi ile ilgili açık kapı bırakması ve yalanlama yapmaması Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiği izlenimini güçlendirdi.

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