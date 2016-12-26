F.Bahçe ile merhaba F.Bahçe ile elveda

Süper Lig tarihindeki ilk maçını 1974-75 sezonunda Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı oynayan bordo-mavililer, 1951’den bu yana Trabzon’a hizmet veren stadındaki son lig maçında yine sarı-lacivertli rakibiyle karşı karşıya gelecek

Temeli 1948 yılında atılan, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker bugün son kez bir lig maçına ev sahipliği yapacak. Bordo-mavililer, 1974-75 sezonunda Süper Lig'e çıktığı sezon Avni Aker'deki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlamış ve o karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. İkinci yarıda maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacak olan Trabzonspor, 65 yılda pek çok zafere, pek çok başarıya bunun yanında pek çok da hüzne tanıklık eden Avni Aker'e bugün galibiyetle veda etmek istiyor.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösteriyor. Bordo- mavililer, Perşembe gününden itibaren satışa sunulan biletlerin yaklaşık 15 binini tüketti. Kombinelerle birlikte Fenerbahçe maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Trabzonspor yönetim kurulunun da maça gelecek olan taraftarlara, Avni Aker'e veda maçı olması nedeniyle çeşitli görsel etkinlikler izleteceği öğrenildi. F.Bahçe taraftarı ise bu karşılaşmada tribünde olamayacak.

KOZU ERSUN YANAL

Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, iki takımı da yakından tanıyor. Yanal, Trabzon'un başında F.Bahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. İşte o karşılaşmalar:

EKİCİ'NİN İNADI YİNE KIRILMADI

Trabzonspor yönetimi Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Mehmet Ekici ile dün bir kez daha görüşme yaparken, yine olumlu yanıt alamadı. Daha önce yapılan görüşmede Ekici, "Akyazı Stadı'nda sana ihtiyacımız var. Seni İstanbul'a kaptırmayız" sözlerinden etkilenmişti. Ancak Galatasaray'ın ısrarı, Mehmet Ekici'nin kafasını yeniden karıştırdı. Başkan Muharrem Usta'nın, önümüzdeki günlerde Mehmet ile son bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bu görüşmede artık son rakamlar konuşulacak ve karar verilecek.

14 MAÇTIR KAZANAMIYOR SON 9 KARŞILAŞMADA GOLÜ YOK

Fenerbahçe ile oynadığı son 14 maçta 5 beraberlik, 9 yenilgi alan Trabzonspor, rakibini en son 2010-11 sezonunda Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Bordo-mavililer, rakibi karşısında son 9 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Ligde bu sezon oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Trabzonspor ile zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak. Kart cezalısı olan Matus Bero (Trabzon) ve Martin Skrtel (F.Bahçe) takımlarındaki yerlerini alamayacak.

?YILIN GOLÜ SOW'DAN

Fenerba hçeli Moussa Sow, bugün Trabzon deplasmanına ayrı bir gurur ve mutlulukla çıkacak. Senegalli yıldızın, Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçın ilk dakikalarında attığı röveşata golü CNN İnternational'in "2016 yılının en iyi golü" anketinde birinciliği elde etti. Sow, 230 binden fazla oyunun kullandığı ankette yüzde 53'lük bir orana ulaştı. Yıldız futbolcu geçen hafta G.Birliği maçında iki gol birden atarak kritik galibiyette önemli rol oynamıştı.