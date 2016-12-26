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Fenerbahçe Avni Aker'de bambaşka

Tarih26 Aralık 2016 , 22:58

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Fenerbahçe Avni Aker'de bambaşka

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasından Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son 6 maçta 16 kez fileleri havalandırdı. 
Sarı-Lacivertli takım maç başına 2.7 gol ortalamasını yakaladı.

-Fenerbahçe'nin son 6 Trabzon deplasman maçları:

2016/2017    SSL    26.12.2016         MS      Trabzonspor           0 - 3         Fenerbahçe  
2015/2016    SSL    24.04.2016        Hük.    Trabzonspor            0 - 4         Fenerbahçe
2014/2015    SSL    14.09.2014        MS    Trabzonspor              0 - 0         Fenerbahçe
2013/2014    SSL    10.03.2014        Hük.    Trabzonspor            0 - 3         Fenerbahçe
2012/2013    SSL    17.02.2013        MS    Trabzonspor              0 - 3         Fenerbahçe
2011/2012    SŞMP  06.05.2012        MS    Trabzonspor             1 - 3         Fenerbahçe

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