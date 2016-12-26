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Fenerbahçe Avni Aker'de bambaşka
26 Aralık 2016 , 22:58
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasından Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son 6 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-Lacivertli takım maç başına 2.7 gol ortalamasını yakaladı.
-Fenerbahçe'nin son 6 Trabzon deplasman maçları:
2016/2017 SSL 26.12.2016 MS Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
2015/2016 SSL 24.04.2016 Hük. Trabzonspor 0 - 4 Fenerbahçe
2014/2015 SSL 14.09.2014 MS Trabzonspor 0 - 0 Fenerbahçe
2013/2014 SSL 10.03.2014 Hük. Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
2012/2013 SSL 17.02.2013 MS Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
2011/2012 SŞMP 06.05.2012 MS Trabzonspor 1 - 3 Fenerbahçe
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