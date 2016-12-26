Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi!

AJANSSPOR - Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek Hüseyin Avni Aker'deki galibiyet sayılarında rakibine üstünlük kurdu.

Trabzon'daki 43 lig maçında her iki ekip de 16 kez kazanırken, Fenerbahçe bu akşam aldığı 3-0'lık sonucun ardından 44. randevuda galibiyet sayısını 17'ye çıkardı.

İki ekip arasındaki 11 karşılaşma ise eşitlikle sona ererken, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler ise 52 gol kaydetti.

Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.