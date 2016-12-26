- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi!
26 Aralık 2016 , 22:41
AJANSSPOR - Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek Hüseyin Avni Aker'deki galibiyet sayılarında rakibine üstünlük kurdu.
Trabzon'daki 43 lig maçında her iki ekip de 16 kez kazanırken, Fenerbahçe bu akşam aldığı 3-0'lık sonucun ardından 44. randevuda galibiyet sayısını 17'ye çıkardı.
İki ekip arasındaki 11 karşılaşma ise eşitlikle sona ererken, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler ise 52 gol kaydetti.
Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar