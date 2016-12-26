Fenerbahçe'de transfer sürprizi!

Fenerbahçe yönetimi transfer için sürpriz bir karar aldı. Emenike'yi gözden çıkaran sarı lacivertliler, Van Persie'nin sık sık sakatlanması, Fernandao'nun da güven vermemesi nedeniyle transferde önceliği santrfor mevkisine verdi. Ayrıca, 10 numara arayışı da sürdürüyor.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarışında 3 kulvarda birden yarışı sürdürebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertli yönetimin ilk 2 hedefi; santrfor ve orta saha oyuncusu.

Emmanuel Emenike'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılması, Robin van Persie'nin sık sık sakatlanması ve haftada 2 maçı kaldırmaması, Fernandao'nun da güven vermemesi nedeniyle öncelik santrfor transferine verildi.

Ayrıca, topu rakip alana hızlı taşıyacak ve oyunu çift yönlü oynayacak bir orta saha oyuncusu için temaslar hızlandı. Süratli kanat oyuncuları Jeremain Lens ve Volkan Şen'e ayak uydurabilecek kalitede bir orta alan oyuncusu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, şimdilik adı sır gibi saklanan sürpriz bir yıldızın peşine düştü.

Hürriyet