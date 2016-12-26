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''Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürer''

Tarih26 Aralık 2016 , 18:59

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''Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürer''

Hürriyet yazarı ve Radyospor yorumcusu Uğur Meleke, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Maç öncesi takımları değerlendiren Ugur Meleke, "Fenerbahçe için Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçları gerçekten zor sınavlardı. Sezonun en zor sınavlarının ikisiydi. Çünkü Fenerbahçe'ye benziyorlar. Kendileri gibi bir takım olunca çözüm üretemediler. Trabzonspor topla oynamayı seven bir takım. Zaten topa sahip olma oranlarında da ilk 3 içerisinde. Son vuruşları iyi olmadığı için, sonuç alamadılar. Rakibinin oynaması da Fenerbahçe'nin sevdiği bir ortam. Lens, Volkan Şen ve Moussa Sow hızlı oyuncular. Bence Trabzon duvar örerse, az skorlu bir maç olur. Ama Trabzon geride açık verirse, Fenerbahçe için sanıldığından kolay olur." ifadederini kullandı.

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