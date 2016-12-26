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Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Tarih26 Aralık 2016 , 15:35

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Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Skrtel, van Persie ve Hasan Ali'den yoksun Trabzon'a giden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde meydana gelen sakatlıkların şokunu yaşıyor.

Sarı-Lacivertliler'de daha önce Hollandalı Van Persie ve Hasan Ali Kaldırım sakatlığı,  Slovakyalı Skrtel ise sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanına götürülmemişti. Son olarajk Volkan Şen'den de kötü haber geldi.

Volkan Şen'in dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Neustadter-İsmail, Mehmet Topal-Josef-Aatıf-Alper, Lens-Sow

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