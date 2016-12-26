Fernandao'ya Çin kancası!

AJANSSPOR - Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe hakkında ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan flaş bir iddia geldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sakatlığınn da etkisiyle fazla şans bulamayan Brezilyalı golcü Fernandao'nun, takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi.

Fernandao'nun yeni adresinin Çin olacağı, teknik direktörlüğünü Sven-Göran Eriksson'un yaptığı Shenzhen FC'nin 29 yaşındaki forvet ile ilgilendiği belirtildi.

Fernandao'nun transferi için Fenerbahçe ile Çin kulübü arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.