Flaş sözler! ''Sabote ediliyor, FIFA'ya şikayet edeceğim''

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçları değerlendiren Mehmet Demirkol, özellikle hakemler konusunda dikkat çekici yorumlar yaptı. NTV Spor'daki Spor Servisi programında Fuat Akdağ'ın sorularını yanıtlayan Demirkol'un değerlendirmeleri şöyle:

"Çok enteresan, transfer döneminden sonra Galatasaray şampiyonluk adayı dedim. Sigthorsson hiç oynamadı, Josue 1 gol attı, Cavanda Sabri'yi kesemiyor. Eren'den ilk 5 hafta katkı verdi. Selçuk 1 gol, Sneijder 2 gol attı. Hiçbir şey yürümüyor ama puan tablosuna bak. Galatasaray konusunda kafam çok karışık. Sneijder'e konfor alanı sağlanıyor, dün Eren için çok uğraştı.

Hangi maçta hangi hakem hangi saçmalığı yaptı sayamadım, inanılır gibi değil. Bruma'nın 10. dakikadaki hareketi kesinlikle kırmızı kart. Sürekliliği olan faullerde hakemlerin müdahale etmesi lazım. Dün Taha, ayarı kaçırdı. Yaptığı 3 faul sarı kartlık. Halis Hoca yakışıklı adam dizilerde oynasın ama hakemlik yapmasın. Bu hafta hakemlerle ilgili bilerek söylüyorum ki, bu ligi sabote ediyorlar. Bu yetenekle, bu form durumuyla bu hakemlere ısrarla maç yönettirmek kastidir. Hüseyin Göçek, Başakşehir'in golünü en başta veriyor ama sonra ne konuşulduysa iptal ediyor. Başakşehir yweinw 3 büyüklerden biri olsa ortalık yıkılmıştı.

Cüneyt Hoca en az 1 ay dinlenmeli. Şampiyonlar Ligi'nde böyle yönetirse rezil oluruz. Kalecinin eline çarpan topa penaltı verilir mi? Halil Umut Meler daha 2 yılını doldurmadan, FİFA Kokart'ı veriyorsunuz. Bu sabote etmektir. FİFA size güveniyor. Ben şikayet edeceğim, incelenecek ve kokartı sökülecek. Geleceği olan hakemin kariyeri bitecek.

Carole'un sözleşmesinin iyileştirilmesi raporunu kim verdi acaba çok merak ediyorum.

Beşiktaş transferi üzerine: Eto'o'ya hayır demek çok zor. Kısa vade için çok güzel bir çözüm. Real Madrid, Barcelona, Chelsea gibi takımlardan sonra bu yaşta hala istiyor, çok hırslı.

Babel'in saha içi tembelliğini bırakması lazım. Hızlı, şutu var ama tembel. O pozisyon Beşiktaş'ta boş, orayı doldurabilir ama çalışması lazım. Ama Şenol Hoca, sezon başında en öncelikli isteğinin stoper olduğunu söyledi ama hala stoper yok. Atınç kusura bakmasın ama olmadı. İlk olarak stoper alınmalı.

Cenk penaltı tartışması konusunda hatalı. Sana emanet edilmiş penaltı, vermeyeceksin.

Duygusal bir maç, Avni Aker hepimizin hayatında önemli bir yere sahip bir stad.

Fenerbahçe'de birileri gidecek herhalde. 2 transfer olacağı konusunda ciddi bilgiler geliyor. Taison gelirse hem şaşırırım hem de takdir ederim. Ama zor bir transfer."