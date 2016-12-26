Gençlerbirliği gürledi!

Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Issah, Serdar Gürler (Dk. 89 Scekic), Khalili (Dk. 73 Milinkovic), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 61 Matei)

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay, Merter Yüce (Dk. 86 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, Del Valle (Dk. 58 Bilal Kısa), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 70 Sercan Yıldırım)

Goller: Dk. 4 ve Dk. 77 Serdar Gürler, Dk. 83 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

::Maçtan dakikalar::

4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Aydın Karabulut'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü. Dönen topu önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17. dakikada skora denge geldi. Aziz Eraltay'ın sol taraftan yaptığı ortada Batalla'nın vuruşunda top yan direkten döndü. Altıpas içinde bulunan Kubilay Kanatsızkuş, dönen topu filelere gönderdi ve beraberliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

27. dakikada Del Valle'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Yılmaz'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

34. dakikada gelişen ani atakta topla ceza alanı dışında buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin topu kornere tokatladı.

44. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Aydın Karabulut'un kendi yarı alanından attığı uzun topu Faty'den kapan Muric, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu kaleciyi çalımlamak isterken, Harun Tekin topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

47. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin topu iki hamlede kontrol etti.

50. dakikada Khalili'nin sağ taraftan ortasında ön direkte iyi yükselen Muric'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Gençlerbirliği mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Aydın Karabulut'un sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda bulunan Uğur Çiftçi, topu ıskalayınca takımını öne geçirme şansını kullanamadı.

75. dakikada Matei'nin ceza alanına ortasında uygun durumda topla buluşan Issah, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Issah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, Harun Tekin'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

83. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in ara pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Uğur Çiftçi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Aydın Karabulut'un sağ taraftan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.