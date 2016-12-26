Gençlerbirliği'nden kadroya ilk takviye!

Gençlerbirliği devre arasının ilk transferini yaptı. İsveç’te Kalmar forması giyen Erik Jonathan Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Ara transferde kadromuzu güçlendirme kararı alan kulübümüz, ilk transferini gerçekleştirdi. İlk transferimiz İsveç’te Kalmar forması giyen 5 Aralık 1991 doğumlu Erik Jonathan Ring oldu. Ring, futbola IFK Varnamo’da başladı daha sonra Orebro’ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu , ligde 28 maça çıktı 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Erik Jonathan Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.