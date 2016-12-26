- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gençlerbirliği'nden kadroya ilk takviye!
26 Aralık 2016 , 16:40
Gençlerbirliği devre arasının ilk transferini yaptı. İsveç’te Kalmar forması giyen Erik Jonathan Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Ara transferde kadromuzu güçlendirme kararı alan kulübümüz, ilk transferini gerçekleştirdi. İlk transferimiz İsveç’te Kalmar forması giyen 5 Aralık 1991 doğumlu Erik Jonathan Ring oldu. Ring, futbola IFK Varnamo’da başladı daha sonra Orebro’ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu , ligde 28 maça çıktı 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Erik Jonathan Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar