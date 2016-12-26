Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Birçok maçımızın sonucunu hakemler belirledi. Ligde istenmiyorsak belirtilsin." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçında ev sahibi ekip lehine haksız bir penaltı verildiğini öne sürerek, oyuncuları Dany'nin bu pozisyon sonrası kırmızı kartla oyundan atıldığını söyledi.

Bu sezon ligde yaptıkları 16 maçta aleyhlerine 7 penaltı verildiğinin altını çizen Tankut, "Sezona herkesin beğenisini toplayan bir kadro kurarak başladık. Takımlar kolay kurulmuyor. Ligin ilk maçını Galatasaray ile oynadık. Haksız kararlar bu maçta başladı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hiç temas olmadığı halde penaltı kararları oldu. Takım çok etkileniyor. Çok canımız yanıyor. Ne kadar iyi ekip olursanız olun, isterseniz ligin en iyi oyununu, performansını sergileyin sonucu hakemler belirliyor. Birçok maçımızın sonucunu hakemler belirledi. Ligde istenmiyorsak belirtilsin." diye konuştu.



- "Karabük Süper Lig'de istenmiyor mu?"



Havalimanı ve lüks otellerinin bulunmadığını, Karabük'ün bir işçi, emekçi kenti olduğunu aktaran Tankut, Karabüklüler ve taraftarların artık "Karabük küçük bir kent diye Süper Lig'de istenmiyor mu?" şeklinde sorduğunu ifade etti.

Birilerinin bu soruya cevap vermesi gerektiğini kaydeden Tankut, "Ligden düştüğümüz bir önceki sezon da aynı durumla karşı karşıya kaldık. Geçen sezon bir alt ligde şampiyonluğa oynarken son haftalarda yine aynı durum. Bu sezon yine hatalı kararlar zinciri. Hata sürekli olmaz. Federasyonla sürekli görüşüyor, hataları ispat ederek iletiyoruz. Birilerinin bu işe el atması lazım. Büyük uğraşlarla kurulan takıma yazık ediliyor. Biz hakemleri konuşmak istemiyoruz artık. Futbol konuşmak istiyoruz ama maalesef her hafta hakemler maçın önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Oyuncularımızın psikolojisi bozuluyor"



Kayserispor maçının daha oyunun başında bitirildiğini savunan Tankut, "İlk dakikalarda olmayan bir penaltı kararı ve kırmızı kart. Oyuncularımızın psikolojisi bozuluyor. Mücadele azmi yok oluyor. Her şeye rağmen oynadık. Mücadele ettik. Ekibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.