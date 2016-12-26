Kayserispor'da şok ayrılık!

Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle ülkesine döndü.



Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'da Nakoulma şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Burkina Faso'lu forveti, ülkesine döndü.

Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshedip, ülkesine gitti.

2015-16 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı-lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, bu sezon beklentileri karşılayamamıştı.

Kayserispor'da 13 maçta 2 gol atan Nakoulma'nın mukavelesi sezon sonunda bitecekti.