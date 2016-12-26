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Kayserispor'da şok ayrılık!
26 Aralık 2016 , 16:03
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- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle ülkesine döndü.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'da Nakoulma şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Burkina Faso'lu forveti, ülkesine döndü.
Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshedip, ülkesine gitti.
2015-16 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı-lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, bu sezon beklentileri karşılayamamıştı.
Kayserispor'da 13 maçta 2 gol atan Nakoulma'nın mukavelesi sezon sonunda bitecekti.
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