Mersin İdmanyurdu'nda 3 puan sevinci

TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu, ligde 11 maç sonra galip gelirken, 6 hafta aranın ardından rakip fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonuna maddi sıkıntılarla başlayan Mersin ekibi, istediği başarıları elde edemeyince ligin dibine demir attı.

Ligin 9. haftası öncesi teknik direktör Levent Arıkdoğan ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Yusuf Şimşek yönetimindeki ilk 2 maçında Şanlıurfaspor ile 1-1, Manisaspor'la da 0-0 berabere kalan kırmızı-lacivertli ekip, sonrasında çıktığı Elazığspor, Ümraniyespor, Eskişehirspor, Giresunspor ve Göztepe karşılaşmalarını ise kaybetmişti.

Mağlup olduğu söz konusu 5 müsabakada kalesinde 15 gol gören Mersin İdmanyurdu, buna karşın gol sevinci yaşayamamıştı.

Ligin 16. haftasında Ricardo Pedriel'in attığı golle Bandırmaspor'u 1-0 yenen Mersin temsilcisi, ligde 11 maç sonra galip gelirken, 6 hafta aranın ardından gol atma başarısı gösterdi.



- Yusuf Şimşek 3 puanı 8. haftada gördü



Teknik direktör Yusuf Şimşek, Mersin İdmanyurdu'nun başında çıktığı 8. karşılaşmada ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig'de geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyeti olan, aldığı ceza sonrası 3 puanı silinen Mersin İdmanyurdu, 9 puanla ligin son sırasında bulunuyor.