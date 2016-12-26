Özat'tan tenis örneği!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Kazanınca her şey güzel oluyor ama iyi oyunla kazanmak daha güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe maçındaki kadar pozisyona girdiklerinin altını çizen Özat, "İlk yarıda oyunu Muric ile rakip sahaya yıkmaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. Muric'in kaçırdığı pozisyonlar sonrası demoralize olması nedeniyle Muric'i oyundan çıkardık. Serdar Gürler'i ön plana alarak Fenerbahçe maçındaki gibi 3 hızlı oyuncuyla oynadık." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda Matei'yi oyuna aldıklarını hatırlatan Özat, şöyle devam etti:

"Nitekim Matei-Serdar Gürler iş birliğiyle golü bulduk. Tek firemiz Fenerbahçe maçı. Zorlu bir periyottan çıktık. 8 maçlık periyodun 5'i deplasman, 3'ü içerideydi. İklim şartları ve takımların can havliyle puan almaya çalışması nedeniyle yine zor bir süreç olacak. Devre arasında birkaç takviyeyle ve daha sıkı çalışmayla ilk 6-7 takım arasına girmeye çalışacağız."

Özat, kendisini memnun eden en önemli şeyin, oyuncularının geliştiğini görmek olduğuna dikkati çekerek, "Şu an Süper Lig'de Ankara'da Gençlerbirliği ve Osmanlıspor var. Başkent takımlarının daha da çok olması lazım. Ondan önce bu şehre bir stat lazım. Bunu el birliğiyle yapmalıyız. Başkenti şampiyon çıkaramayan tek ülke biziz. Artık geçmişi 1923'e dayanan Gençlerbirliği'ni çok düzgün şekilde yöneten başkanımızın da daha güzel günler görmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Video hakem uygulaması

Ümit Özat, son dönemde tartışılan video hakem uygulamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Video hakem uygulaması mutlaka gelmeli ama kriteri olmalı." dedi.

Yayıncı kuruluş ihalesi baz alındığında bir galibiyete 2 milyon lira verildiğine değinen Özat, "Kriterleri iyi oturtmak lazım. Bana göre ofsayt için uygulanmamalı. Elle oynanan pozisyonlar veya agresif davranışlar için uygulanmalı. Gelmesiyle beraber kriterlerin olması lazım. Örneğin teniste 3 itiraz hakkı var. Eğer itiraz doğruysa 3 hakkı devam ediyor. Bir maç içinde böyle pozisyon binde bir oluyor ama belli itiraz hakkı olmalı. Her şeyi durdurarak bakarsak, futbol futboldan çıkar. Bu kadar büyük rantın içinde, takımlar puan ya da puanlarla, gol ya da gollerle küme düşüyor." ifadelerini kullandı.

Özat, Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bir soruya ise "İrfan'ı sattık, kulübümüz de iyi para kazandı. Başkana her zaman 'Değerini bulursa herkesi sat' diyorum. Bu kulüp böyle ayakta duruyor ama ondan da rica ediyorum sezon sonuna kadar kimseyi satmasın. Bu kulübe 9 yaşında girdim, nasıl ayakta durduğunu biliyorum. Bizler burada görev yapan insanlarız. İşimiz sadece antrenman değil. Gidenin yerine birisini bulmak, hazır olanı oynatmak için buradayız." şeklinde cevap verdi.