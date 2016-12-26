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PSG cephesi yalanlamadı!

Tarih26 Aralık 2016 , 23:01

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PSG cephesi yalanlamadı!
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona yakın olduğu haberleri PSG tarafından doğrulanmadı. 

RMC Sport'un haberine göre PSG cephesi Ben Arfa ile ilgili kesinleşmiş bir transfer gelişmesi olmadığını belirtirken Fenerbahçe ile görüşüldüğü iddialarını ise yalanlamadı. 

Sezon başında Nice'ten büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. 

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