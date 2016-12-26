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"Rutinimi değiştirmiyorum"
26 Aralık 2016 , 00:12
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Türkiye'de yaşanan terör olayları ve takım arkadaşı Robin van Persie hakkında konuştu.
Brezilya basınına demeç veren Fernandao, "Bu konular hakkında kendime fazla bir şey söylemeye çalışmıyorum. Bununla birlikte, Şiddet konusuna gelince, Türkiye halen Brezilya'ya göre daha sakin. Maalesef böyle şeyler oluyor. Rutinimi değiştirmiyorum, sadece kulübüm beni bir konu hakkında uyarırsa değişiklik olabilir" dedi.
Breziyalı golcü, van Persie hakkında se, "Lige kötü başladık ancak zamanla toparlandık. Van Persie bir yıldız, bir fenomen, dünyaca tanınan biri. Başarılı olmak için birlikte çalışalım" diye konuştu.
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