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''Samuel Eto'o yüzde 90 Trabzonspor'da''

Tarih26 Aralık 2016 , 20:15

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''Samuel Eto'o yüzde 90 Trabzonspor'da''

Trabzonspor'un eski oyuncularından Mehmet Yılmaz, A Spor yayınında Samuel Eto'o'nun Trabzonspor'a transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Uzun süredir Beşiktaş ile de adı anılan Samuel Eto'o için bordo-mavililerin de devrede olduğunu belirten Mehmet Yılmaz,  "Büyük bir değişiklik olmazsa Samuel Eto'o yüzde 90 Trabzonspor'da" ifadelerini kullandı.

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