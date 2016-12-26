Trabzonspor'un eski oyuncularından Mehmet Yılmaz, A Spor yayınında Samuel Eto'o'nun Trabzonspor'a transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Uzun süredir Beşiktaş ile de adı anılan Samuel Eto'o için bordo-mavililerin de devrede olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, "Büyük bir değişiklik olmazsa Samuel Eto'o yüzde 90 Trabzonspor'da" ifadelerini kullandı.