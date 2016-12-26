Sosa'nın menajerinden transfer açıklaması!

AJANSSPOR- Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa için menajerinden kritik açıklamalarda geldi.

İtalyan basınına konuşan Favio Bilardo, Katar'da oynanan ve Milan'ın galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa finalini seyremediğini söylerken, "O sıralar bir toplantıdaydım. Ama onların bu başarısı beni çok mutlu etti, bu oyuncu grubu bunu hak ediyor. Jose ile her gün konuşuyorum. Şu anda gayet iyi. Sırasını bekliyor. Sadece 4 ay önce geldi ve hala alışmaya çalışıyor. Ama her şey yolunda. Şu anda fit ve şans gelmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın her bölgede oynayabileceğini belirten Bilardo, "Kanatta, forvette ve forvet arkasında her yerde oynayabilir. Hocasının oynattığı sisteme göre değişir. Statik bir oyuncu değil" dedi.

Bilardo, Sosa'nın ara transferde Milan'dan ayrılmasıyla ilgili olaraksa şunları söyledi: "Şu anda böyle bir durum yok. Biz bu maceranın burada bitmesini istemiyoruz. Transfer sezonu uzun, futbolda her şey olabilir. Sadece, kulübü ve bizi ikna edecek bir teklif gelirse ayrılırız. Ama biz Milan'da kalmaktan yanayız."

Sosa'nın hocası Montella ile olan iletişiminden de bahseden Bilardo, "İyi bir ilişkileri var. Oyuncum mutlu, iyi çalışıyor. Milan'da her pozisyonda çok kaliteli oyuncular olduğunun farkında. Sırası geldiğinde kesinlikle bunu iyi değerlendirecektir. Milano'yu çok seviyor. Genel olarak İtalya'dan memnun" diye konuştu.