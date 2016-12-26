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Şov devam ediyor

Tarih26 Aralık 2016 , 22:51

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Şov devam ediyor

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasından Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Moussa Sow karşılaşmaya 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sow forma giydiği son 5 lig maçında 7 gole katkıda bulundu. Deneyimli oyuncu sözü edilen karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

-İşte Sow'un karnesi:

27.11.2016    Çaykur Rizespor    1 - 5    Fenerbahçe          3    
19.12.2016    Fenerbahçe          3 - 0    Gençlerbirliği         2    
26.12.2016    Trabzonspor         0 - 3    Fenerbahçe           1    1

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