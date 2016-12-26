Şov devam ediyor

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26 Aralık 2016 , 22:51
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasından Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Moussa Sow karşılaşmaya 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sow forma giydiği son 5 lig maçında 7 gole katkıda bulundu. Deneyimli oyuncu sözü edilen karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.
-İşte Sow'un karnesi:
27.11.2016 Çaykur Rizespor 1 - 5 Fenerbahçe 3
19.12.2016 Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği 2
26.12.2016 Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe 1 1
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