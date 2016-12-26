Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Kayserispor maçında yaşananlarla ilgili olarak Telegol'e konuştu.

Tankut'un sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Kırmızı kart ve penaltı, 15. dakikada takım 10 kişi bırakılıyor. Psikolojik olarak çok etkileniyoruz. 7 tane penaltı var aleyhimize. Galatasaray maçıyla başlayıp sonraki maçlarda devam eden bir sürü usulsüzlükler var. Canımız çok yandı.

Nereye kadar devam edecek? İki tane lehimize verilmeyen penaltı var Alanyaspor maçında, temas olmadan verilen aleyhimize bir penaltı var.

16 maçın içerisinde birçok maçta hakem hatası var. Düştüğümüz sene de hakem yanlışlarıyla düşmüştü Karabükspor. Küçük bir şehiriz diye Süper Lig'de istenmiyor muyuz diye bir endişe oluşuyor. Orası bir emekçi kenti. Emekçi takımıyız. Emeğimiz çalınmasın istiyoruz.

Artık bunların bir son bulması gerekir diye düşünüyorum. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na mail attım 1 sayfalık. Hata bir defa, iki defa, üç defa olur. Sezon başından bu yana; kurduğumuz takıma, emeğe, alın terimize, oynadığımız oyuna yazık. Karabükspor'a karşı her maçta hata yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Başkanlığı bırakırsam kesinlikle statta maç izlemem diyorum. O kadar büyük hatalar var ki. 20 kişinin küfürlü tezahüratı nedeniyle 5000 kişilik tribün kapanıyor. Sahaya bir kişi atladı diye 12 bin 500 kişilik stada 4 maç kapatma geliyor. Galatasaray ile oynuyoruz. 150 kişinin yaptığı hata nedeniyle 45 bin kişilik stat bomboş. Bunların da cidi bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle devam ederse Türk futbolu kan kaybeder.