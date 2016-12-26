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Trabzon'da, Fenerbahçe otobüsüne taş atıldı!

Tarih26 Aralık 2016 , 18:50

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Trabzon'da, Fenerbahçe otobüsüne taş atıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk yarının son maçı öncesinde sarı lacivertli takımın otobüsüne stada giriş esnasında taş atıldı. 

Habertürk Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, "Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne 1 taş atıldı stada girerken. Cam kırılmadı" bilgisini paylaştı.

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