Trabzonspor taraftarından tepkiler!

AJANSSPOR - Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düştükleri mücadelede yönetime ve Onazi'ye tepki gösterdiler.

Moussa Sow'un attığı 2. golün ardından Yönetim istifa" diye tezahüratlar yapan bordo mavili taraftarlar, gol öncesinde Lens'e geçilen Onazi'ye de büyük tepki gösterdi.



İlk yarının sona ermesinin ardından da bazı taraftarlar, protokol tribününde yöneticilerle tartıştı.