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"Ümit hocanın gelişinden sonra..."
26 Aralık 2016 , 23:29
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maça ilişkin,"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." dedi.
Cavcav, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle Ümit Özat hocanın gelişinden sonra takımımız daha başarılı oldu." ifadesini kullandı.
Futbolcuları canıgönülden kutladığını dile getiren Cavcav, "İnşallah önümüzdeki sene Ankara'mıza daha iyi bir Gençlerbirliği seyrettirmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız." diye konuştu.
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