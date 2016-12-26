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Ümit Karan MHK başkanlığına aday!

Tarih26 Aralık 2016 , 01:32

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Ümit Karan MHK başkanlığına aday!

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360 TV'de yayınlanan Telegol programında flaş bir gelişme yaşandı. Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan Merkez Hakem Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı. 

Karan bu kararını Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'in bu haftaki kötü performansıyla alakalı aldığını belirtti. Karan ayrıca futbolun içinden gelen insanların futbolun içinde olması gerektiğini savundu.

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